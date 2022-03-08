Büyükşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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Büyükşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2022 16:27
Büyükşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde değişik etkinliklerle kutlandı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde değişik etkinliklerle kutlandı. Büyükşehir Belediyesinin 8 Mart etkinliklerinin ilk bölümü Türkan Saylan Çağdaş yaşam Merkezinde kutlandı.

'Kadınlar İçin Felsefe' Okulu

Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Büyükşehir Belediyesinde çalışan kadınlar ve vatandaşlara karanfil dağıtıldı. Bunun yanı sıra Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde 'kadınlar için felsefe' okulu eğitimi başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 8-9-10 Mart 2022 tarihlerinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonu'nda Kadınlar İçin Felsefe Okulu kapsamında alanında uzman akademisyenler tarafından eğitimler verilmeye başlandı. Kadınlar için felsefe eğitimi okulunda Prof. Dr. H.Nur Beyaz Erkızan, Selda Kiraz, Prof.Dr. Yasemin Balcı, Prof.Dr. Saniye Dedeoğlu, Doç.Dr. Esra Çağrı Mutlu, Dr. Dilek Yargan, Berna Şimşek, Dr. Öğr. Üyesi Berkan Hamdemir, Doç.Dr. Aylin Çankaya, Prof.Dr. Müesser Özcan, Doç.Dr. Serkan Dirlik eğitim verecek. Akademisyenler tarafından verilec olan eğitimlerin ardından katılımcı kadınlara belge verilecek.

Kadın çalışanlar bir araya geldi

Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli kadın çalışanlar için kokteyl düzenlendi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen kokteyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, daire başkanları ve kadın çalışanlar katıldı. Büyükşehir Belediyesinin kadın çalışanları düzenlenen etkinlikte zeybek oynayarak eğlendi. - MUĞLA

Büyükşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Büyükşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Büyükşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Günü, Muğla, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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