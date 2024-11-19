Büyükşehir'den ahde vefa: Şehit Polis Fırat Bulut caddesi açıldı - Son Dakika
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Büyükşehir'den ahde vefa: Şehit Polis Fırat Bulut caddesi açıldı

Büyükşehir\'den ahde vefa: Şehit Polis Fırat Bulut caddesi açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Şehit Polis Fırat Bulut Caddesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

19.11.2024 16:58  Güncelleme: 17:00
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Şehit Polis Fırat Bulut Caddesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

15 Temmuz darbe teşebbüsünde gösterdiği kahramanlıkla Erzurum'un iftihar vesilelerinden biri olan Şehit Polis Memuru Fırat Bulut'un adını taşıyan açılışta duygu dolu dakikalar yaşandı. Rahime Bulut açılışta yaptığı konuşmada, oğlu için yazdığı ağıtı okudu. 15 Temmuz Demokrasi Destanı'nın asla unutulmaması gerektiğini ifade eden Şehit Annesi, "Bu vatana bir değil bin Fırat feda olsun" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç ve AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Mevlüt Doğan da konuşmalarında şehitlik makamının önemine vurgu yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, şunları kaydetti: 'Şehit Polis Memurumuz Fırat Bulut kardeşimiz, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe teşebbüsünde Genel Kurmay Başkanlığı önünde 281 kurşunuyla 2,5 saat darbeci hainlerle çatışan bir kahraman ve mücahitti. Bu mücahit ki 'Fırat, oğlum kendine mukayyet ol' diyen Baba'ya, 'Baba, vatan elden gidiyor, bir Fırat gitmiş ne ki, vatan elden gidiyor. Dinimi, vatan ve bayrak sevgisini sen öğrettin. Benden asla geri durmamı isteme' diyen bir kahramandı. Evladımız, o gece 'Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz' diyerek şüheda mertebesine ulaştı. Rabbim, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'e komşu eylesin. Kabri nur makamı cennet olsun. Cenab-ı Hak, ayeti kerimesinde 'Allah yolunda öldürülenlere (şehitlere) ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz onu anlayamazsınız.' diye buyurmuştur. Bugün sahip olduğumuz bu cennet vatan, kahraman atalarımızın her karışını kanları ile sulayarak bize emanet ettikleri topraklardır. Vatan, bir Müslümanın her şeyidir. Çünkü din, namus, şeref ve bağımsızlık gibi kutsal değerler ancak vatan sayesinde korunabilir. Bu caddenin adını Şehit Polis Fırat Bulut Caddesi olarak belirlemek, onun ve tüm şehitlerimizin hatırasını ölümsüzleştirmek adına bizim için ulvi bir görevdir. Bu cadde, yalnızca bir yol değil, aynı zamanda kahramanlarımızı hatırlatan bir hatıra yolu, bir vefa nişanesidir. Buradan her geçen, onun cesaretini ve fedakarlığını hatırlayacak, dualarında yer verecektir."

Plaket takdimi sonrası konuşmaların ardından Şehit Fırat Bulut Caddesi'nin açılışı yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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