Büyükşehir'den Berat Kandili'nde lokma ve helva ikramı - Son Dakika
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Büyükşehir'den Berat Kandili'nde lokma ve helva ikramı

18.03.2022 12:30
Büyükşehir'den Berat Kandili'nde lokma ve helva ikramı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı'nın habercisi Berat Kandili nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlara helva ve lokma ikramında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı'nın habercisi Berat Kandili nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlara helva ve lokma ikramında bulundu.

Özel günlerde vatandaşlara ikramlarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla merkez ve ilçelerde lokma ve helva dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı'na bağlı aşevi personeli tarafından akşam namazı sonrasında cami önlerine lokma ve helva stantları kuruldu. Hijyen kurallarına uygun şekilde dökülen sıcak lokmalar ve helva vatandaşlara ikram edildi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde binlerce bin kişiye lokma dağıtımı yapıldı. - ANTALYA

Büyükşehir'den Berat Kandili'nde lokma ve helva ikramı
Büyükşehir'den Berat Kandili'nde lokma ve helva ikramı
Büyükşehir'den Berat Kandili'nde lokma ve helva ikramı
Büyükşehir'den Berat Kandili'nde lokma ve helva ikramı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den Berat Kandili'nde lokma ve helva ikramı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir'den Berat Kandili'nde lokma ve helva ikramı - Son Dakika
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