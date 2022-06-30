Büyükşehir'den Davutlar Sevgi Plajı'nda yaz konseri - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir'den Davutlar Sevgi Plajı'nda yaz konseri

30.06.2022 15:04
Büyükşehir'den Davutlar Sevgi Plajı'nda yaz konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Yaz Konserleri'ni tüm coşkusuyla sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Yaz Konserleri'ni tüm coşkusuyla sürdürüyor. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği Davutlar Sevgi Plajı etkinliğine vatandaşların ilgisi yine yoğun oldu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte festival alanına dönüşen Aydın sahilleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) açık hava konserleriyle daha da şenleniyor. ABB Konservatuarı'nın kentin birçok noktasında sahne aldığı Yaz Konserleri'nin sıradaki adresi Davutlar Sevgi Plajı oldu. Güzel havaların keyfini çıkartan vatandaşlar, ABB Konservatuvarının muhteşem sahne performansı ile doyasıya eğlendi.

Vatandaşlar eğlenceli şarkılarla eğlendi

Kültür ve sanat etkinliklerini vatandaşların mahallelerine kadar taşıyan Konservatuarı, yazın enerjisi yüksek havasına uyan birbirinden güzel parçalar seslendirdi. Konsere yoğun ilgi gösteren genci yaşlısı yüzlerce vatandaş, müziğin eğlenceli ritmine uyarak hem dans etti hem de şarkılara coşkuyla etti.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu'na konser teşekkürü

Yazı unutulmaz kılan eğlenceli gecelerden birini yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, muhteşem performansları ile canlı müziğin keyfini çıkardıklarını belirterek, renkli etkinliklerle kendilerini buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

YORUMLAR
500
Büyükşehir Didim'de yolları yeniliyor Büyükşehir Didim'de yolları yeniliyor İpekyolu Belediyesinden Cevdet Paşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi İpekyolu Belediyesinden Cevdet Paşa Mahallesi'ne kadın spor merkezi
Kaynak: İHA

Davutlar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den Davutlar Sevgi Plajı'nda yaz konseri - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:12:02. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den Davutlar Sevgi Plajı'nda yaz konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement