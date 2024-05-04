Kayseri Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Turnuvası 3x3 Basketbol Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Turnuvası 3x3 Basketbol Etkinliği Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Turnuvası 3x3 Basketbol Etkinliği Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Gençlik Turnuvası 3x3 Basketbol etkinliği düzenleyecek. 16 yaş ve üzerinin katılabileceği ve kontenjanının sınırlı olduğu turnuvaya ilişkin detaylı bilgi 0 (541) 629 44 38 nolu telefondan alınabilecek.

04.05.2024 10:41  Güncelleme: 10:44
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Gençlik Turnuvası 3x3 Basketbol etkinliği düzenleyecek.

Sporun ve sporcunun dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda, '2024 Yılı Avrupa Spor Şehri' ünvanına sahip Kayseri'yi sporun merkezi haline getirecek proje ve hizmetlerini hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özel gün ve haftalara özel organizasyonlarla hazırlanmayı da ihmal etmiyor. Bu kapsamda, kültür sanat ve spor alanında özel gün ve haftalara özel spor organizasyonları ile sporseverleri buluşturan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 18-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında 19 Mayıs Gençlik Turnuvası 3x3 Basketbol etkinliği düzenlenecek. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek 3x3 Basketbol turnuvası için kayıtlar başladı.

16 yaş ve üzerinin katılabileceği ve kontenjanının sınırlı olduğu turnuvaya ilişkin detaylı bilgi 0 (541) 629 44 38 nolu telefondan alınabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Turnuvası 3x3 Basketbol Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Turnuvası 3x3 Basketbol Etkinliği Düzenliyor - Son Dakika
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