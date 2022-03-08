Büyükşehir'den kadınlar gününe özel Körfez turu - Son Dakika
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Büyükşehir'den kadınlar gününe özel Körfez turu

08.03.2022 17:38
Büyükşehir'den kadınlar gününe özel Körfez turu

İzmirli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Körfez turuna katıldı.

İzmirli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Körfez turuna katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde nostaljik Bergama Vapuru ile Körfez turu düzenledi. Üçkuyular Feribot İskelesi'nden hareket eden Körfez'in 70 yıllık emektarı nostaljik Bergama Vapuru ile yapılan Körfez turuna, 175 kadın katıldı. Kadınlar Körfez manzarası ve canlı müzik eşliğinde 2 saat boyunca keyifli vakit geçirdi. - İZMİR

Büyükşehir'den kadınlar gününe özel Körfez turu
Büyükşehir'den kadınlar gününe özel Körfez turu

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Körfez, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den kadınlar gününe özel Körfez turu - Son Dakika


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