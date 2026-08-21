Büyükşehir’den miniklere ’İki bavul dolusu’ eğlence - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir’den miniklere ’İki bavul dolusu’ eğlence

Büyükşehir’den miniklere ’İki bavul dolusu’ eğlence
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yeni çocuk oyunu ‘İki Bavul Dolusu’, Mustafakemalpaşa’da düzenlenen ilçe şenliğinde ilk kez minik tiyatroseverlerle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni çocuk oyunu 'İki Bavul Dolusu', Mustafakemalpaşa'da düzenlenen ilçe şenliğinde ilk kez minik tiyatroseverlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan sezonun yeni çocuk oyunu 'İki Bavul Dolusu', 'Bursa'nın Fethinin 700. Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen ilçe şenliklerinde seyirci karşısına çıkarak prömiyer yaptı. Mustafakemalpaşa'da çocukların ve ailelerinin ilgiyle takip ettiği oyun, eğlenceli anlatımı ve renkli sahnesiyle beğeni topladı.

İki palyaçonun eğlenceli yolculuğu

Oyun, sirke geç kalan ve Bay Godo tarafından kovulma tehlikesi yaşayan iki palyaçonun macerasını konu alıyor. Binecekleri treni kaçıran palyaçolar, sokakta, durakta ve parkta çıktıkları yolculuk boyunca tiyatronun hayatın her alanında var olabileceğini keşfediyor. Bavulların açılmasıyla renklenen hikaye, çocukları kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hayal dünyasına taşırken, dayanışma, paylaşma ve dostluk gibi değerleri de öğütlüyor. Nedim Buğral'ın kaleme aldığı, Kutlay Akbal'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda Hülya Köseoğlu ve Utku Çubukçuoğlu sahne alıyor. Minik tiyatroseverlerden yoğun ilgi gören 'İki Bavul Dolusu', sezon boyunca Bursa'nın farklı noktalarında çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa, Şehir Tiyatrosu, Kültür, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir’den miniklere ’İki bavul dolusu’ eğlence - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kozan’da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı Kozan'da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı
Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul’da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul'da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu
İsrail uçakları Suriye’nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti İsrail uçakları Suriye'nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti
Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu
Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi Beyoğlu’nda tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü Geriye sadece bu görüntüler kaldı Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü! Geriye sadece bu görüntüler kaldı

09:11
Aman Aziz Yıldırım görmesin Fener taraftarını çileden çıkaran olay
Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay
08:17
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı
07:56
Salah Trabzon’u karıştırdı
Salah Trabzon'u karıştırdı
07:53
Gram altında 4 ay sonra bir ilk 7 bin lira barajını aştı
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı
07:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlandı İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
07:14
Ev alıp satacak milyonları ilgilendiriyor DASK’ta yıllardır uygulanan sistem değişti
Ev alıp satacak milyonları ilgilendiriyor! DASK’ta yıllardır uygulanan sistem değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 09:23:14. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir’den miniklere ’İki bavul dolusu’ eğlence - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.