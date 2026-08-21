Büyükşehir’den miniklere ’İki bavul dolusu’ eğlence

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni çocuk oyunu 'İki Bavul Dolusu', Mustafakemalpaşa'da düzenlenen ilçe şenliğinde ilk kez minik tiyatroseverlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan sezonun yeni çocuk oyunu 'İki Bavul Dolusu', 'Bursa'nın Fethinin 700. Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen ilçe şenliklerinde seyirci karşısına çıkarak prömiyer yaptı. Mustafakemalpaşa'da çocukların ve ailelerinin ilgiyle takip ettiği oyun, eğlenceli anlatımı ve renkli sahnesiyle beğeni topladı.

İki palyaçonun eğlenceli yolculuğu

Oyun, sirke geç kalan ve Bay Godo tarafından kovulma tehlikesi yaşayan iki palyaçonun macerasını konu alıyor. Binecekleri treni kaçıran palyaçolar, sokakta, durakta ve parkta çıktıkları yolculuk boyunca tiyatronun hayatın her alanında var olabileceğini keşfediyor. Bavulların açılmasıyla renklenen hikaye, çocukları kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hayal dünyasına taşırken, dayanışma, paylaşma ve dostluk gibi değerleri de öğütlüyor. Nedim Buğral'ın kaleme aldığı, Kutlay Akbal'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda Hülya Köseoğlu ve Utku Çubukçuoğlu sahne alıyor. Minik tiyatroseverlerden yoğun ilgi gören 'İki Bavul Dolusu', sezon boyunca Bursa'nın farklı noktalarında çocuklarla buluşmaya devam edecek.