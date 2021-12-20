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Büyükşehir'den sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Büyükşehir'den sokak hayvanlarına mama desteği

20.12.2021 12:52
Büyükşehir'den sokak hayvanlarına mama desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, haftanın 7 günü başta kent parkları olmak üzere belli noktalara kedi ve köpekler için mama bırakıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, haftanın 7 günü başta kent parkları olmak üzere belli noktalara kedi ve köpekler için mama bırakıyor.

Doğada yaşayan tüm canlılara yaz-kış gıda desteğinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, her gün kentin belirli noktalarına mama bırakarak, soğuk kış günlerinde minik dostlarımızı yalnız bırakmıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşam ortamlarında gıda sıkıntısı yaşamamaları için sokak hayvanlarına mama ve su desteği sağlıyor.

"Düzenli mama ve su desteği"

Sokakta artık yiyeceklerle beslenen ancak soğuk kış günlerinde daha çok besine ihtiyaç duyan sokak hayvanları için Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki çeşitli noktalara su kabı, mama bırakarak beslenme noktaları oluşturdu. Ekipler kentin yaklaşık 50 farklı noktasında sokak hayvanlarına mama desteği götürüyor. - ANTALYA

Büyükşehir'den sokak hayvanlarına mama desteği
Büyükşehir'den sokak hayvanlarına mama desteği
Büyükşehir'den sokak hayvanlarına mama desteği
Büyükşehir'den sokak hayvanlarına mama desteği
Büyükşehir'den sokak hayvanlarına mama desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, kedi, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika


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