Büyükşehir Didim'de yolları yeniliyor - Son Dakika
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Büyükşehir Didim'de yolları yeniliyor

30.06.2022 14:33
Büyükşehir Didim'de yolları yeniliyor

Kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, sürücüler ve yayalar için güvenli ve konforlu yollar oluşturmaya devam ediyor.

Kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, sürücüler ve yayalar için güvenli ve konforlu yollar oluşturmaya devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekiplerinin Didim'de hızlı, planlı ve çözüm odaklı çalışmalarıyla tek tek tamamlanan yollar, sıcak asfalt serimleri yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Didim'in Akbük Mahallesi'nde yer alan 1001 Cadde'de gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarında sona gelindi. Öncelikle altyapı hatlarına yönelik yapılan geniş çaplı çalışma ile hem kanalizasyon hem de yağmur suyu hatları yenilendi. Altyapı işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sıcak asfalt serimi ve kaldırım düzenlemelerine başlayan Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, hızlı çalışmaları ile kısa sürede yolu vatandaşların hizmetine sundu.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri yapılan 1001 Cadde, tüm işlemlerin ardından trafiğe açıldı.

İnönü Bulvarı'nda da yoğun bir çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, yol güzergahı boyunca hem altyapı hem de üst yapısını yeniliyor. Sıcak asfalt serim çalışmalarının sürdüğü İnönü Bulvarı'daki çalışmaların da kısa süre içerisinde bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla daha konforlu yollara sahip olduklarını belirten vatandaşlar, yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir Didim'de yolları yeniliyor - Son Dakika

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