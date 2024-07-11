Büyükşehir Distilasyon Tesisi Üreticiye Kazandırıyor

Yerel

Büyükşehir Distilasyon tesisi çalışıyor, üretici kazanıyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında hizmete açılan Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi Distilasyon Tesisi ile de üreticiye kazandırmaya devam ediyor. Bugüne kadar 184 vatandaşın hem ürettiği hem de doğadan toplanan lavanta, kekik, okaliptüs, nane, adaçayı başta olmak üzere 12 çeşit tıbbi-aromatik bitkiden toplamda 773 litre uçucu yağ elde etti. Elde edilen uçucu yağın yanında kekik suyu, lavanta suyu gibi 48,7 ton bitki hidrosolü üretildi. Büyükşehir Distilasyon Tesisi sayesinde piyasa değeri yaklaşık 3 Milyon TL olan uçucu yağ ve bitki hidrosolü elde edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yerkesik- Yeniköy Mahallesi'nde kurduğu Koku Vadisi projesi kapsamında üretilen bitkilerden uçucu yağ çıkarılması amacıyla kurduğu distilasyon tesisi, eskiden kendi imkanları ile tıbbi aromatik bitkileri doğadan toplayan ya da üreten vatandaşlarında katma değeri yüksek ürünler elde etmesini ve gelirlerinin artmasını sağlıyor.

Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Feyzullah Ören; "Yaklaşık 5 yıldır tıbbi aromatik bitki üretimi ile uğraşıyoruz. 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol sonrası hizmet alanımızı 26 mahalleye çıkardık ve 200 bin adet tıbbi aromatik bitki dikimi yaptık. Hasat başladı. Tüm üreticilerimiz distilasyon merkezinden randevularını alarak hasatlarını yapıyor. Lavantadan sıvı sabun, yüzey temizleyici, şampuan, kolonya, lavantalı dondurma, lokum ve son olarak lavantalı gazoz üretimine başlayacağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi personeli Ahmet Babacık Distilasyon Tesisi'nde bugüne kadar 773 litre uçucu yağ ve 48 buçuk ton bitki hidrosolleri elde ettiklerini söyledi. Ahmet Babacık; "Tıbbi aromatik bitkiler AR-GE laboratuvarımızda 32 çeşit bitkinin dönemsel ve yöresel olarak yağ tayinlerini yapıyoruz. Bu sayede hangi ilçede hangi bitkiden daha çok verim aldığımızı görebiliyoruz"