Büyükşehir ekipleri toplu taşımada klima denetimini yoğunlaştırdı - Son Dakika
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Büyükşehir ekipleri toplu taşımada klima denetimini yoğunlaştırdı

Büyükşehir ekipleri toplu taşımada klima denetimini yoğunlaştırdı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini yoğunlaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, vatandaşların rahat ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi için toplu taşıma araçlarını denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile ilgili birimlerin koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, halk otobüsleri duraklarda ve güzergah üzerinde durdurularak kontrol ediliyor. Ekipler, araçlardaki klima sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığını incelerken, yolcuların güvenli, sağlıklı ve konforlu şekilde seyahat edebilmesi için gerekli uyarılarda bulunuyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde Antalya'da vatandaşların toplu ulaşımda daha rahat yolculuk yapabilmesi amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Kentin farklı noktalarında denetimlerini artıran ekipler, araçları durdurarak sürücülerin ilgili yönetmelik hükümlerine uyup uymadığını kontrol etti.

"Kliması çalışmayan araç hatta çıkamaz"

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nde görevli Saha Amiri Hüseyin Yavuz, denetimlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Halkımızın daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde seyahat edebilmesi için toplu taşıma araçlarında klima denetimlerimizi artırdık. 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında toplu taşıma araçlarında klimaların açık tutulacağı tüm sürücülere tebliğ edildi. Klimaları arızalı olan veya çalışmayan esnaf araçlarıyla ilgili gelen şikayetler üzerine yolcu yoğunluğunun bulunduğu Muratpaşa ilçesi Kızılarık bölgesinde denetim gerçekleştirdik. Antalya'da kliması çalışmayan toplu taşıma araçlarının hatlarda hizmet vermesine izin vermiyoruz. Yönetmelik hükümlerine rağmen klimasını çalıştırmayan sürücüler hakkında ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem uygulanıyor. Toplu taşıma araçlarında klima kullanılmaması veya benzeri sorunlarla karşılaşan vatandaşlarımız, taleplerini ve şikayetlerini 242 606 07 07 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayarak iletebilir. Denetimlerimiz yaz boyunca aralıksız devam edecektir."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir ekipleri toplu taşımada klima denetimini yoğunlaştırdı - Son Dakika

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