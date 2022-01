Büyükşehir ekipleri yeni yıla görevleri başında girdi - Son Dakika

Vatandaşların yeni yıl tatillerini rahat, güven ve huzur içinde geçirmeleri için nöbet tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yılbaşına görevleri başında girdi.

Denizlililerin yılbaşı tatillerini rahat, huzur ve güven içinde geçirmeleri için tüm tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesinin nöbetçi birimleri yılbaşı gecesi de görevleri başında hazırda bekledi. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı il genelindeki 42 noktada nöbet tutulurken, ekipler meydana gelebilecek yangın ve trafik kazası gibi olaylar için alarmda bekledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının nöbetçi ekipleri de görevleri başında bulunurken, vatandaşların huzur, güven ve rahatı için denetimlerini sürdürdü.

ALO 153 ve ALO 185'e gelen ihbarlara anında müdahale

Denizli Büyükşehir Belediyesi ALO 153 hattına gelen ihbarlar ise anında değerlendirilerek nöbetçi ekipler tarafından müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekipleri de meydana gelebilecek arızalara müdahale için nöbetçi bulundurdu, ALO 185 hattına gelen ihbarlar için de ekipler anında yönlendirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Trafik Yönetim Merkezi personeli de trafiği an be an izleyerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini aldı.

"Yarınımız bugünden daha güzel olsun"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Yeni yıl tatilinde çalışan nöbetçi arkadaşlarımız, hemşehrilerimizin huzur, güven ve rahatı için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak halkımız için tedbir alıyoruz. Yılbaşında fedakarca çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyor, halkımızın yeni yılını bir kez daha kutluyorum. Yarınımız bugünden daha güzel olsun inşallah" diye konuştu. - DENİZLİ