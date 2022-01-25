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Büyükşehir ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Büyükşehir ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

25.01.2022 15:42
Büyükşehir ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm yurtta etkisini hissettiren soğuk havalar ve yoğun kar yağışı, Aydın'ın yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Hava durumunun seyrini an be an takip eden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu noktalarda hazır olarak bekleyen iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yolların kapanması ve buzlanmayı önlemek için kar küreme ile tuzlama çalışmalarını yoğun bir şekilde yapan ekipler, gündelik hayatın ve ulaşımın aksamamasını sağlayan hizmetlerine Koçarlı, Karpuzlu, Çine, Karacasu, Bozdoğan, Buharkent, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde 7/24 esasına göre devam ediyor.

"Hızlı çözüm için 444 40 09"

Karlı yollarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için mücadele ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sürücülere yola çıkarken tedbirli olma çağrısı yaptı. Başkan Çerçioğlu, vatandaşların her türlü ihtiyaçları için Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı "Hızlı Çözüm Merkezi" hattını arayabileceklerini belirtti. - AYDIN

Büyükşehir ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
Büyükşehir ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
Büyükşehir ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
Büyükşehir ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
Büyükşehir ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
Büyükşehir ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

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Büyükşehir Belediyesi, Aydın, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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