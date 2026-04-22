Büyükşehir\'in Çocuk Gelişim Merkezleri\'nde 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları çalışmaları sergiledi. Günün anlam ve önemine yönelik hazırlanan programlarda minikler, çeşitli etkinlikler ile bayramın ruhunu yansıttı. Çocukların yaş gruplarına uygun olarak planlanan etkinliklerde, eğitici ve geliştirici içerikler ön planda tutuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu müstesna günü çocuklarımıza armağan ederek, onlara olan sarsılmaz güvenini ve Cumhuriyetimizi emanet edeceği nesillere verdiği değeri en açık şekilde ortaya koymuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN