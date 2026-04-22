Büyükşehir'in Çocuk Gelişim Merkezleri'nde 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir'in Çocuk Gelişim Merkezleri'nde 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi

22.04.2026 20:39  Güncelleme: 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları çalışmaları sergiledi. Günün anlam ve önemine yönelik hazırlanan programlarda minikler, çeşitli etkinlikler ile bayramın ruhunu yansıttı. Çocukların yaş gruplarına uygun olarak planlanan etkinliklerde, eğitici ve geliştirici içerikler ön planda tutuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu müstesna günü çocuklarımıza armağan ederek, onlara olan sarsılmaz güvenini ve Cumhuriyetimizi emanet edeceği nesillere verdiği değeri en açık şekilde ortaya koymuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:43:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.