Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği\'nde Çocuklar Hem Öğreniyor Hem Eğleniyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 28 Nisan'a kadar sürecek olan Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde birbirinden özel etkinlik ve kitaplarla buluşan çocuklar, hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Ağaç yaşken eğilir' atasözüne uygun olarak çocukların eğitimi, öğretimi ve gelişmesi için gayretlerini ve hizmetlerini sürdürürken, miniklerle dolup taşan ve 142 yayınevi, 72 yazarın yer aldığı Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği tüm hızıyla devam ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 19-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., KAYMEK ve Kayseri Bilim Merkezi birbirinden özel etkinliklerle çocukların doyasıya eğlenmesine ve öğrenmesine katkı sağlıyor.

KAYMEK ekibi, Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde birbirinden güzel sahne gösterileriyle çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. de çocukların hem sağlıklı hem de eğlenceli vakit geçirebilmeleri için etkinliklerine devam ediyor. Çocuklar, voleybol, okçuluk, canlı langırt, tırmanma duvarı, şişme yıkım oyunu, şişme basketbol, futbol gibi spor ve oyunlarla nitelikli zaman geçiriyor.

Kayseri Bilim Merkezi ise şenlikte, miniklerle birlikte ayaküstü kil ile dinazor yapımı, pipet roket, kitap ayracı, güneş saati ve gösteri deneyleri etkinliği yaptı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekipleri de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerin tanıtımlarını yapıyor.

Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinlik alanında ziyaretçilerini ağırlayan Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa çocukların ve vatandaşların talep ve önerilerini alıyor.

Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Devam Edecek

Millet Bahçesi'nde gerçekleşen şenlik için 27 ve 28 Nisan tarihlerinde de Cumhuriyet Meydanı ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi arasında 639 hat kodlu seferler ile ücretsiz hizmet verilecek. Seferler, saat 10.00 ile 22.00 arasında yarım saatte bir olarak planlanırken, ücretsiz otobüsler Cumhuriyet Meydanı Kaleönü durağından hareket edecek. - KAYSERİ