Büyükşehir'in desteğiyle Didim'in sorunları son buluyor - Son Dakika
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Büyükşehir'in desteğiyle Didim'in sorunları son buluyor

06.04.2022 18:07
Büyükşehir'in desteğiyle Didim'in sorunları son buluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi'nin iş birliğinde Akbük Mahallesi 1001 Cadde'de yürütülen sıcak asfalt çalışmasında sona gelindi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi'nin iş birliğinde Akbük Mahallesi 1001 Cadde'de yürütülen sıcak asfalt çalışmasında sona gelindi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi'nin ortaklığında Didim'in dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın destekleriyle Akbük Mahallesi 1001 Cadde'de başlatılan sıcak asfalt çalışmasında sona gelindi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde Akbük Mahallesi'nden Fevzipaşa Mahallesi'ne uzanan cadde, turizm sezonu öncesinde yerli ve yabancı turistler ile Didim halkının beğenisine sunulmaya hazırlanıyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sona gelinen çalışmaları incelemek üzere Akbük Mahallesi'ni ziyaret etti. Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener ile birlikte yetkililerden bilgi alan Başkan Atabay, "Aydın Büyükşehir Belediyemizin ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun destekleriyle Didim her geçen gün gelişiyor. Kentin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile Didimimizi bir üst seviyeye taşıyoruz. Görüyoruz ki Akbük Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda da sona gelinmiş, ben öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere burada emeği geçen herkese tüm Didim halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Büyükşehir'in desteğiyle Didim'in sorunları son buluyor
Büyükşehir'in desteğiyle Didim'in sorunları son buluyor
Büyükşehir'in desteğiyle Didim'in sorunları son buluyor

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Büyükşehir Belediyesi, Akbük, Aydın, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'in desteğiyle Didim'in sorunları son buluyor - Son Dakika


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