Büyükşehir'in Ramazan etkinlikleri Yenipazar'da vatandaşlarla buluştu
Büyükşehir'in Ramazan etkinlikleri Yenipazar'da vatandaşlarla buluştu

Büyükşehir'in Ramazan etkinlikleri Yenipazar'da vatandaşlarla buluştu
28.02.2026 12:30  Güncelleme: 12:31
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı nedeniyle kentin dört bir yanında düzenlediği etkinlikler, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı nedeniyle kentin dört bir yanında düzenlediği etkinlikler, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ramazan'ın manevi atmosferini vatandaşlarla buluşturan programların bu kez adresi Yenipazar ilçesi oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programının ardından gerçekleştirilen etkinlikler yoğun katılımla gerçekleşti, alan renkli görüntülere sahne oldu.

Geleneksel Ramazan kültürünü yaşatan gösteriler kapsamında Hacivat-Karagöz oyunları, meddah anlatıları ve Aşuk ile Maşuk gösterileri sahnelenirken, jonglör ve illüzyonist performansları çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Kurulan oyun alanlarında eğlenen çocuklar, sahne etkinlikleriyle Ramazan sevincini doyasıya yaşadı. Etkinlik alanında vatandaşlara Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu ikram edildi.

Etkinliklere katılan çocuklar ve aileleri, düzenlenen programlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Ramazan etkinlikleri ay boyunca Aydınlılarla buluşmayı sürdürecek. Söke ilçesinde 28 Şubat Cumartesi günü Yenicami Mahallesi kapalı pazar yeri, Köşk ilçesinde 2 Mart Pazartesi günü Çarşı Mahallesi Eski Nazilli Caddesi, Sultanhisar ilçesinde 3 Mart Salı günü Belediye Meydanı, İncirliova ilçesinde 4 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı etkinliklerin adresi olacak. İlçelerde etkinlikler 18.00 saatinde başlayacak, 20.15 saatinde sona erecek. 5-15 Mart tarihleri arasında eğlencenin adresi bir kez daha Fuar Aydın olacak, 4 Mart'a kadar ise Efeler ilçesi Mimar Sinan Parkı'nda eğlenceli ahşap oyun alanları, şişme oyuncaklar ve eğlenceli aktiviteler vatandaşlarla buluşacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yenipazar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir'in Ramazan etkinlikleri Yenipazar'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Büyükşehir'in Ramazan etkinlikleri Yenipazar'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
