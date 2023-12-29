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Büyükşehir'in şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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Büyükşehir'in şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kahraman şoförü Şener Adsay, otobüs seyir halindeyken rahatsızlanan yolcuyu fark ederek hızlı bir şekilde Atatürk Şehir Hastanesi'ne yetiştirdi ve sağlık görevlilerine güvenli bir şekilde teslim etti. Balıkesir Toplu Taşıma AŞ'nin özverili ve nitelikli otobüs şoförleriyle Balıkesir halkına güvenli ulaşım hizmeti verildiği belirtildi.

29.12.2023 - 19:39,
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Büyükşehir'in şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Büyükşehir'in şoföründen örnek davranış

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kahraman şoförü Şener Adsay, otobüs seyir halindeyken rahatsızlanan yolcuyu fark ederek hızlı bir şekilde Atatürk Şehir Hastanesi'ne yetiştirdi ve sağlık görevlilerine güvenli bir şekilde teslim etti.

Balıkesir İl genelinde 220 hatta bin 394 seferle günlük ortalama 33 bin yolcu taşıyan Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma AŞ özverili ve nitelikli otobüs şoförleriyle Balıkesir halkına güvenli ulaşım hizmeti veriyor. Geçtiğimiz Salı günü Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nden yola çıkan Kampüs Hattında araç seyir halindeyken fenalaşan kadını fark eden şoför Şener Adsay, hemen duruma müdahale ederek Atatürk Şehir Hastanesi'ne yetiştirdi. Otobüse binen kadının bir süre sonra fenalaşmaya başladığını dile getiren kahraman şoför Şener Adsay "Paşaköy'e varmadan yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Balıkesir'e gelirken ilerledikçe bayılacak durma geldi. Bende elimden geldiğince yardımcı oldum. Atatürk Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürerek sağlık görevlilerine teslim ettik" diye konuştu.

Büyükşehir\'in şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Kaynak: İHA
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