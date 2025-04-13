Büyükşehir İtfaiyesi\'nden Yeni Personele Asansör Kurtarma Eğitimi

Büyükşehir İtfaiyesi, yeni göreve başlayan personele "asansörlerde kurtarma" konusunda teorik ve pratik eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli genelinde bulunan 37 yürüyen merdiven ve 137 asansörün düzenli bakım, onarım ve arıza müdahale çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca, asansörde mahsur kalan vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla kurtarma çalışmaları uzman ekipler tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Sık sık eğitim çalışmaları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde göreve yeni başlayan 96 personele asansör kurtarma eğitimi verdi. Eğitimlerde, asansörde mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik teorik ve pratik teknikler anlatıldı. Ayrıca, asansör tipleri ve ilgili yönetmelikler, temel asansör bilgisi, asansör aksamları, hidrolik tahrik sistemlerinin temelleri, asansörlerde kapı kilit tipleri ve asansör kurtarma talimatları gibi konularda detaylı bilgi aktarımı yapıldı.

Teorik eğitimin ardından, elektrikli makine daireli, makine dairesiz ve hidrolik tip olmak üzere tüm asansör çeşitleri üzerinde pratik uygulamalar gerçekleştirildi. Çevre belediyelerden gelen çok sayıda itfaiye personelinin de yararlandığı eğitim programlarında bugüne kadar yaklaşık 300 itfaiyeciye eğitim verildi. Bu sayede, acil durumlarda daha hızlı ve etkili müdahaleler yapılarak vatandaşların güvenliği artırılıyor. - KOCAELİ