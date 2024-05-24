Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Komşu Köyün Delisi' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Komşu Köyün Delisi' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan \'Komşu Köyün Delisi\' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan Üstün Dökmen'in yazdığı 'Komşu Köyün Delisi' adlı tiyatro oyunu Murat Özdeniz yönetmenliğinde 26 Mayıs Pazar günü tiyatro severlerle buluşuyor. Oyun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

24.05.2024 11:33  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan Üstün Dökmen'in yazdığı "Komşu Köyün Delisi" adlı tiyatro oyunu Murat Özdeniz yönetmenliğinde 26 Mayıs Pazar günü tiyatro severlerle buluşuyor.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Kayserilere yılın her dönemi zengin içeriklere sahip kültür sanat etkinlikleri hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademisi'nde birçok dalda eğitim ve kurs düzenlerken akademi öğrencileri ile sanat etkinlikleri de düzenliyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin hazırladığı "Komşu Köyün Delisi" adlı tiyatro oyunu tiyatro severlerle buluşuyor.

Üstün Dökmen'in yazdığı, Murat Özdeniz'in yönettiği "Komşu Köyün Delisi" adlı tiyatro oyunu 26 Mayıs Pazar günü saat 19.30'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

Çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaşa hitap eden tiyatro oyunu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel ilgi ve destekleri ile sanat eğitimi hizmetini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Üstün Dökmen, Kayseri, Yerel, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Komşu Köyün Delisi' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye
11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 13:05:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Komşu Köyün Delisi' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement