Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi

Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Şehitkamil ve Şahinbey ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan sportif ve sosyal etkinliklerde dereceye giren 57 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde yarışmacılarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, derece alan yarışmacıların performanslarını ilgiyle dinledi ve izledi. Yetenekleriyle göz dolduran yarışmacıların performansı katılımcılardan da büyük beğeni aldı.

Başkan Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada Türk medeniyetinde bir annenin ve babanın bir de öğretmenlerin elinin öpüldüğünü belirterek, "Bizim öğretmenlerimiz, bugün öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyorlar. Biz, bu şehirde Bedrettin Ayniler, Mütercim Asımlar, Ömer Asım Aksoylar, Alaeddin Yavaşcalar yetiştirdik. Bu şehirde biz çok büyük devlet adamları yetiştirdik. Dolayısıyla yarının Türkiye'sinde, yarının Gaziantep'inde bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemizdir. İşte tam da bunun için bugün buradayız. Türkiye Yüzyılı belediyeciliği, her şeyi devletten beklemeden, bütün elindeki imkan ve fırsatları şehrinin insanlarıyla paylaşmak ve onlara fırsat eşitliliği vererek başarıya odaklanmaktır. Bakış açımız budur" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere tanıdığı hizmetlere ilişkin genel bilgi vererek, "Gaziantep kolay bir şehir değil. Çok zor bir şehir. Gaziantep'i kolaylaştıran Gaziantep'in yöneticilerinin güçlü liderliği ve güçlü iradesidir. Biz, bu iradeyi ve desteği iliklerimize kadar hissediyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına vermiş oldukları tüm desteklerden dolayı Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Fatma Şahin, konuşmaların ardından bocce, badminton, 100 metre koşusu, basketbol parkur yarışı, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve çocukların gözünden Gaziantep temalı resim yarışmaları gibi çeşitli dallarda hünerlerini sergileyen ve derece alan 57 öğrenciye bisikletlerini verdi. - GAZİANTEP