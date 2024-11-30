Büyükşehir Ücretsiz HPV aşısı ile vatandaşların yanında - Son Dakika
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Büyükşehir Ücretsiz HPV aşısı ile vatandaşların yanında

Büyükşehir Ücretsiz HPV aşısı ile vatandaşların yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz HPV aşısı desteği ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

30.11.2024 19:05
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Büyükşehir Ücretsiz HPV aşısı ile vatandaşların yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz HPV aşısı desteği ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

MUĞLA - Sosyal belediyecilik alanında birçok projeyi hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ağustos ayında hayata geçirdiği aşı desteğiyle dünyada ve Türkiye'de en sık rastlanılan kanser türlerinden biri olan rahim ağzı kanserinin önlenmesi ve rahim ağzı kanseri için farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Aşı desteği 9-45 yaş arası, sosyal yardım alan, şehit yakını ve engelli bireylere ücretsiz olarak sağlanıyor. Yaklaşık maliyeti 10 bin TL olan HPV aşısı, 9-15 yaş arasındaki çocuklara iki doz, yetişkinlere ise üç doz şeklinde uygulanıyor. Aşıların steril ve güvenli bir ortamda yapılması amacıyla özel hastanelerle iş birliği gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar HPV aşısı desteğinden memnun

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz HPV aşısı desteğini basından ve sosyal medyadan öğrendiklerini söyleyen vatandaşlar bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Nilgün Ertuğrul, "Sağlık konusunda yaşımdan dolayı bazı tereddütlerim vardı. Bu konuda araştırma içerisine girmiştim. Ahmet Başkanın da böyle ücretsiz bir aşı yaptıracağını duyunca başvuruda bulundum. Sağlık ekipleri, personel herkes çok güzel karşıladı. Ahmet başkanımızı böyle bir hizmet sunduğu için kendi adıma ve tüm kadınlar adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Serpil Kanat, "Bu uygulamadan sosyal medyadan haberdar oldum. Rahim ağzı kanserine yakalanmamak için aşı olmaya karar verdim Hizmet alırken herhangi bir zorluk yaşamadım. Herkes çok destek oldu" ifadelerini kullandı.

Akıncı: "HPV Aşısı toplum sağlığı için çok önemli"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Barış Akıncı, aşı desteğinin Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda başlatıldığını belirtti. Akıncı, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda kurumumuzdan sosyal yardım alan, şehit yakını ve engelli yaşayan engelli bireyleri kapsayacak şekilde HPV aşısı uygulamasını başlattık. İlimizde bulunan özel hastaneler ile protokol anlaşması yaparak hastalarımızın güvenliği için bu aşıları özel hastanelerin acil servislerinde yaptırıyoruz. Aşıların maliyeti üç doz 10 bin lira civarında. Ekonomik olarak destek olmak amacıyla ücretsiz bir şekilde bu aşılarımızı uygulamaya devam etmekteyiz. Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en yaygın olarak görülen rahim ağzı kanseri bu aşı ile önlenebilir bir kanser türüdür" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başlattıkları ücretsiz HPV aşısı uygulaması ile hem vatandaşların sağlığını düşündüklerini hem de bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek kadınların sağlığı, toplumun ve çocukların sağlığı anlamına geldiğini, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara birçok alanda destek olurken, sağlık hizmetlerini artırarak sürdürecekleri belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir Ücretsiz HPV aşısı ile vatandaşların yanında - Son Dakika

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