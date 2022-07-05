Büyükşehir zabıtası bayram öncesi teyakkuzda - Son Dakika
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Büyükşehir zabıtası bayram öncesi teyakkuzda

05.07.2022 11:09
Büyükşehir zabıtası bayram öncesi teyakkuzda

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi teyakkuz halinde vatandaşların daha rahat, güvenilir ve sağlıklı bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi teyakkuz halinde vatandaşların daha rahat, güvenilir ve sağlıklı bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri ve rahat alışveriş yapabilmelerini sağlamak için şehir merkezinde faaliyet gösteren esnaflara yönelik denetimlerde bulundu. Zabıta ekipleri tarafından esnaflara, satışa arz edilen ürünlerin etiketlerini vatandaşların görebilecekleri şekilde ürünlerin üzerine koymaları, açıkta gıda maddesi satılmaması ve yayaların gidiş gelişini engelleyecek şekilde yaya yoluna ürünler koymamaları gibi konular hatırlatıldı.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı öncesinde huzurlu bir alışveriş yapabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak bayram öncesinde denetimler yapılarak gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmektedir" dedi.

Vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekiplerine ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek, belediyenin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı memnun olduklarını söyledi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir zabıtası bayram öncesi teyakkuzda - Son Dakika

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