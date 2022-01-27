Büyükşehirden Bin 904 aileye 'kara kış' desteği - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Kara Kış Destek Paketi' uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Destek paketi kapsamında Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere yakacak, gıda ve maddi yardım yapıyor. Ayrıca paket kapsamında öğrencilere eğitim yardımı (burs, kırtasiye), üreticiler için fide, fidan, sokakta kalmak zorunda kalan vatandaşlarımızı için barınma desteği sağlanıyor. Ayrıca sokağa çıkmanın daha da zorlaştığı bu günlerde hasta, engelli, yatağa bağımlı vatandaşlar için evlerinde tedavi, küçük tadilat ve kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılanıyor.

10 Bin 125 çuval yakacak desteği

Mevsim şartlarının iyice ağırlaştığı ve il genelinde kar yağışlarının etkili olduğu Muğla'da büyükşehir Belediyesinin yakacak yardımları hız kesmeden devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yapmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Kara Kış Destek Paketini açıkladığı Ekim ayından bu yana kadar 1018 aileye de 10 bin 125 çuval yakacak odun desteği sağladı. Kara Kış Destek Paketi kapsamında1904 aileye 2 milyon 94 bin 400 TL'lik destek sağladı.

Başkan Gürün, "Halkımıza desteğimiz sürecek"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, mevsim şartlarının ağırlaştığı bu günlerde halkımızı kara kışın olumsuz şartlarından etkilenmemesi için desteklemeye çalıştıklarını, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşları kış şartlarına ezdirmemek için çaba gösterdiklerini söyledi. Başkan Gürün, yerel yöneticiler olarak ancak belli noktalara kadar çalışmalar yaptıklarını, vatandaşların yakacak, nakdi, sağlık ve sosyal olarak desteklenmesi için ürettikleri projelerle ellerinden geldiğince bu desteklemeleri yapmaya da devam edeceklerini açıkladı. - MUĞLA