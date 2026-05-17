Muğla\'da şehit anneleri ve gazi eşlerine Anneler Günü programı

17.05.2026 12:29  Güncelleme: 12:32
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla İl Müftülüğü iş birliğinde Anneler Günü kapsamında Milas, Menteşe ve Fethiye'de şehit anneleri ve gazi eşlerine yönelik mevlit programları düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla İl Müftülüğü iş birliğinde, Anneler Günü kapsamında şehit anneleri ve gazi eşlerine yönelik anlamlı programlar gerçekleştirildi. İlk program, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi'nde gerçekleştirildi. Şehit anneleri ve gazilerimizin eşlerinin katıldığı programda dualar edilerek mevlit okutuldu. Program sonunda katılımcılara keşkek ikramında bulunulurken Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldı.

Duygu dolu buluşma Menteşe'de gerçekleşti

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Menteşe'de Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'nda düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı programda şehitler dualarla anılırken, şehit anneleri ve gazi eşleriyle yakından ilgilenildi.

Programlar Fethiye'de tamamlandı

Etkinliklerin son programı Fethiye'de Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Başkan Aras: "Şehit annelerimizin ve gazi eşlerinin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Kıyı Ege Belediler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli anneleri ve fedakar eşlerimiz her zaman başımızın tacıdır. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, ailelerine sahip çıkmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendiren bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Yerel, Son Dakika

