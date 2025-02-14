Buzlu Yol Kazalarında İlgili Kurumların Sorumluluğu - Son Dakika
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Yerel

Buzlu Yol Kazalarında İlgili Kurumların Sorumluluğu

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Avukat Ali Kızılay, kış aylarında yollardaki buzlanmanın neden olduğu trafik kazalarına dikkat çekerek, ilgili kurumların can ve mal güvenliğini sağlama yükümlülüğünde olduğunu vurguladı. Vatandaşların, kazalardan kaynaklı davalar açma hakkına sahip olduğunu belirtti.

14.02.2025 16:28  Güncelleme: 16:32
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Buzlu yol kazalarında kusurlu ilgili kurumlar

Avukat Ali Kızılay: "İlgili kurumlar yollarda can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür"

KAYSERİ - Avukat Ali Kızılay, kış aylarında meydana gelen kazalarda yollardan kaynaklı bir sorun olduğu takdirde vatandaşların dava açma hakkına sahip olduklarını söyleyerek, "İlgili kurumlar yollarda can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür" dedi.

Kullanılan yolların belirli kurumların sorumluluğu altında olduğunu söyleyen Ali Kızılay, "Malumunuz kış aylarında kar yağıyor, donma olayları oluyor. Yollarda özellikle gizli buzlanmadan ve bundan kaynaklı trafik kazaları meydana gelebiliyor. Bununla ilgili vatandaşların meydana gelen kazalardan kaynaklı özellikle yolların temizlenmediği, ilgili idarelerin kendi yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklı gerçekleşen kazalardan bahisle de şikayetler söz konusu olabiliyor. Bu konularda genelde şöyle söyleyebiliriz; bazı kanunlarda bu hususta ilgili idarelerin sorumluluğu tanımlanmış durumdadır. Özellikle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda bu sorumluluklarla ilgili atıflar mevcuttur. Burada devlet yolları, il yolları ve otoyolların sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğü'ne aittir. Bunun dışında köy yolları ve şehir içi yollar mevcuttur. Köy yollarının sorumluluğu il özel idarelerde, şehir içi yollar da belediyelerin sorumluluğu altındadır" dedi.

Kızılay, vatandaşların kazaya sebebiyet veren kurumlar hakkında dava açma hakkına sahip olduklarını söyleyerek, "İlgili belediye veya tüzel kişiliği karayollarının denetimi altında olmayan bu yolların temizliğini yapmalı. Can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Ancak bu yükümlülük yerine getirilmediği zaman kazalar meydana gelecek olursa, bu kazalardan mağdur olan vatandaşlarımız araçlarında meydana gelen zararları, yaralamalı trafik kazalarında geçici iş göremezlik tazminatı, sürekli iş göremezlik tazminatı, tedavi giderleri, varsa bakıcı giderleri gibi masraflarını, ölümlü trafik kazalarında ise; destekten yoksun kalan vatandaşlar destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat isteme hakkına sahiptir. Bu konuyla ilgili yargı yolu ise adli yargı yolu olarak belirlenmiş olup, bu konu hakkında dava açma hakkına sahiptir vatandaşlarımız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Buzlu Yol Kazalarında İlgili Kurumların Sorumluluğu - Son Dakika

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