Çağrı Merkezi İşçileri Örgütlenmeli

08.03.2026 11:05
Cihan Sezer, çağrı merkezi işçilerini örgütlenmeye çağırarak, çalışma koşullarını eleştirdi.

Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)

– Çağrı-İş Sendikası Genel Başkanı Cihan Sezer, çağrı merkezlerindeki işçilerin çalışma koşullarına değinirken, "Tuvalete giderken izin istiyoruz. 'Hayır, bekle' diyorlar. Bunu söyleyebilen özgüvenin sebebi bizim örgütsüz olmamızdır" dedi.

Çağrı-İş Sendikası üyeleri, iş yerlerinde örgütlenmenin önemine dikkati çekmek için Assistt önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya CHP İlkadım İlçe Örgütü, Karadeniz İşçi Derneği ve Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şubesi üyeleri de destek verdi.

Basın açıklamasında konuşan Çağrı-İş Sendikası Genel Başkanı Cihan Sezer, çağrı merkezi çalışanlarının ağır koşullar altında çalıştığını belirtti.

İşverenlerin çalışanların sendikal haklarını kullanmalarını engellemeye çalıştığını anlatan Sezer, "İşveren 'yorulamazsınız, yazamazsınız, sözünü de söyleyemezsiniz' diyemez. Bu bir suçtur, Anayasa'ya aykırıdır. Sendika anayasal bir haktır. Bu iş yerlerinde bizi sömüren, gittikçe köleliğe mahküm eden koşullara karşı sendika bir örgütlenme aracıdır" dedi.

"Ne kadar örgütlü olursak o kadar güçlü oluruz"

Sendika üyeliklerinin e-Devlet üzerinden yapılabildiğini hatırlatan Sezer, çağrı merkezi çalışanlarının örgütlenerek hem kendi iş yerlerindeki koşulları hem de Türkiye'de emekçilere dayatılan çalışma düzenini değiştirebileceğini söyledi.

Sezer, "Bu sadece çalıştığınız iş yerindeki koşulları değiştirmek değil, Türkiye'de emekçilere dayatılan kölelik koşullarını ortadan kaldırmanın da bir yoludur. Gençlere dayatılan geleceksizliği ortadan kaldırmanın yolu da örgütlülüktür. Örgütsüz toplumlar köleliğe mahküm olur. Ne kadar örgütlü olursak o kadar güçlü oluruz" diye konuştu.

Çağrı merkezlerinde çalışanların uzun yıllar emek vermesine rağmen iş güvencesi bulunmadığını savunan Sezer, "Yıllarca çalıştığınız iş yerinde yedi yıl, sekiz yıl, bazen on yıl çalışıyorsunuz. Günde yüzlerce çağrı alıyorsunuz. Bir tanesinde en ufak bir hata yaptığınızda o on yıl silinebiliyor. 'Git mahkemelerde hakkını ara' diyebiliyorlar. 'Çatıştık, çıkardık' diyerek işsizlik maaşından dahi mahrum bırakıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kendisinin de sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldığını belirten Sezer, "Hemen şurada Kirazlık'taki çağrı merkezinde sendikamızı örgütledik ve işten atıldım. Kod 49 ile. Kod 49 diyor ki 'işverenin ahlak ve iyi niyetini suiistimal'. Peki işverenin iyi niyeti veya ahlak anlayışı nedir?" diye sordu.

"İşçiler açken patronlara huzur yok"

Çağrı merkezlerinde çalışanların en temel ihtiyaçlarının bile kısıtlandığını ifade eden Sezer, "Tuvalete giderken izin istiyoruz. 'Tuvalete gidebilir miyim?' diye sormak zorunda bırakılıyoruz. 'Hayır, bekle' diyorlar, 'tut' diyorlar. Bunu söyleyebilen özgüvenin sebebi bizim örgütsüz olmamızdır" dedi.

Sezer, işçilere örgütlenme çağrısı yaparak, "İşçiler açken patronlara huzur yok. Burada toplanan Samsun Emek Demokrasi Güçleri, sendikalar ve partiler siz emekçilerle dayanışmak için burada. Sizler yalnız değilsiniz. Siz yeter ki örgütlenin. Bu birliktelik büyür ve yayılır. Biz güçlüyüz aslında. O gücümüzü örgütlülükle ortaya çıkarabiliriz" diye konuştu.

Çağrı-İş Sendikası olarak örgütlenme çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Sezer, "Çağrı merkezlerindeki kölelik koşulları bitene kadar çalışmalarımız, örgütlenme faaliyetlerimiz ve eylemlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

