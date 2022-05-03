Çağrı merkezine gelen aramaları başkan yanıtladı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Alo 153 çağrı merkezini ziyaret ederek personellerle bayramlaştı. Gelen çağrılara cevap veren Başkan Beyazgül, vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 7gün 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet veren Alo 153 çağrı merkezini ziyaret etti. Çağrı merkezini ziyaret eden Başkan Beyazgül, burada vatandaşlardan gelen çağrılara anında yanıt veren personellerin bayramını tebrik etti.

Alo 153 çağrı merkezi ziyareti sırasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşlardan gelen çağrılara cevap verdi. Başkan Beyazgül, vatandaşlardan gelen taleplerin çözümü için anında ilgili birimlere aktararak taleplerin yerine getirilmesi talimatını verdi. - ŞANLIURFA