Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulunda kitap okuma etkinliği - Son Dakika
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Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulunda kitap okuma etkinliği

31.03.2022 11:50
Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulunda kitap okuma etkinliği

Bu yıl 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası nedeniyle öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmalarına olanak sağlamak amacıyla Adıyaman Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulunda kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Bu yıl 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası nedeniyle öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmalarına olanak sağlamak amacıyla Adıyaman Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulunda kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Program katılan Vali Mahmut Çuhadar, öğrenciler tarafından okul girişinde çiçeklerle karşılandı. Etkinliğe Vali Mahmut Çuhadar, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Filiz Karabulut, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Kitaplar konuşuyor skeç gösterisiyle başlayan programda, öğrencileri tarafından şiirler okunarak, türkü şöleni ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Çocuklarımıza ve gençlerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevgisini artırmak ve kütüphaneleri etkin bir şekilde kullanmak amacıyla ülkemizde her yıl Mart ayının son haftasının Kütüphaneler Haftası olarak kutlandığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Kütüphaneler, insanlığın bilgi birikiminin muhafaza edildiği ve gelecek nesillere aktarıldığı kültür evleridir. Kitaplar ise, ufkumuzu genişleten ve kültür seviyemizi yükselten, medeniyetlerin köklü tarihini yansıtan araçlardır. Bunun için çocuklarımıza ve gençlerimize kitap sevgisini aşılamalı, onlara, kütüphanelerden yararlanma alışkanlığı kazandırmalıyız.

Bu amaçla ilin yöneticileri olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamak amacıyla ilimize modern bir kütüphane yapıyoruz. Bitme aşamasına gelen ve ilimizin ilk akıllı binası olarak inşa edilen kütüphanemizi önümüzdeki günlerde halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Programkompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Mahmut Çuhadar tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN

Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulunda kitap okuma etkinliği
Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulunda kitap okuma etkinliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokulunda kitap okuma etkinliği - Son Dakika


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