Çakıl ocağında baraja devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Çakıl ocağında baraja devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde çakıl ocağında baraja devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, ilçe merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Asar Mahallesi'ndeki çakıl ocağında meydana geldi.

06.05.2024 22:13  Güncelleme: 22:31
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Çakıl ocağında baraja devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde çakıl ocağında baraja devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Asar Mahallesi'ndeki çakıl ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Şenocak'ın kullandığı kamyon çakıl ocağının servis yolunda baraja devrildi. İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. JAK ekipleri devrilen kamyon şoförü Nurettin Şenocak'ı sudan çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sürücünün cesedi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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