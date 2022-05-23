ÇAKÜ öğrencilerinden Çankırı'nın tarihi mekanlarına ziyaret

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Ekoloji Topluluğu öğrencileri, Çankırı'nın tarihi mekanlarını ziyaret ederek kent hakkında bilgi aldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Ekoloji Topluluğu öğrencileri, Topluluk Danışmanı Arş. Gör. Ali Egi ve Topluluk Başkanı Aleyna Bereket öncülüğünde, Çankırı'nın tarihsel dokusunun keşfedilmesi amacıyla, il merkezinde "Eski Çankırı" olarak da bilinen tarihi mekanları ziyaret etti. Mekan ve hafıza üzerine odaklanıldığı belirtilen gezide öğrenciler, Çankırı'da geçmiş zamanda gündelik hayatın nasıl yaşandığına, eşyaların işlevsel anlamlarına ve toplumsal normların gündelik ilişkilerde ne tür pratikler ile ifade edildiğine dair bilgiler edindi.

Ziyarete Buğday Pazarı Camii ve Medresesi ile başlayan öğrenciler sırasıyla Sultan Süleyman Camisi, Çivitçioğlu Medresesi, İmaret Camisi, Karataş Hamamı, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi ile Tarihi Çamaşırhane Müzesini gezdi. Öğrenciler, müzelerin yanı sıra "Eski Çankırı" olarak bilinen alanda yer alan Sabiha Annenin Evi, Askerağa Konağı ve gezi rotası üzerindeki Çankırı'nın tarihi sokaklarını görme imkanı da buldu. Ziyaretler esnasında, müzelerdeki rehberler ve Çankırı Belediyesi'nde görevli Mimar Melike Öner, yapıların ve sokakların tarihsel süreçteki geçirdiği dönüşümü detaylı olarak öğrencilere anlattı. Her dönemin kendine has bir mimarisi olduğunu ifade eden Mimar Öner, cephe iyileştirme çalışmalarındaki temel amaçlarının yapıları olabildiğince orijinal haline en yakın şekle büründürmek olduğunu belirtti. - ÇANKIRI