Çalıntı Araç Mağduriyeti 5 Yıldır Sürüyor

Kahramanmaraş'ta bir vatandaşın 2020 yılında satın aldığı otomobilin bir yıl sonra çalıntı olduğu ve şasi ile motor numaralarının uyuşmadığının belirlenmesi üzerine polis tarafından araca el konuldu. Aracını sadece 1 yıl kullanabilen vatandaş, son 5 yıldır otomobiline kavuşamadı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Yavuz Selim Kutas, 2020 yılında bir arkadaşından otomobil satın aldı. Otomobili yaklaşık bir yıl boyunca kullanan Kutas, trafik şube ekipleri tarafından aranarak otomobilinin çalıntı olduğunun belirlendiğini öğrendi. Yapılan incelemelerde otomobilin şasi ve motor numaralarının uyuşmadığı tespit edilirken, otomobil trafikten men edildi. Aradan geçen yaklaşık 5 yıllık sürede otomobiline ulaşamayan Kutas, otomobilin parasını geri aldığını fakat devam eden adli süreç nedeniyle mağduriyetinin sürdüğünü söyledi.

Kutas, otomobilin 5 yıldır yediemin otoparkında kaldığını, kendi üzerine kayıtlı olduğunu, vergilerini ödemeye devam ettiğini ifade ederek, "Ben 2020 yılında bir arkadaşımdan 2012 model bir otomobil almıştım. Muayenesini yaptırdık, sigortasını ve vergisini ödedik. Noterden satışını da aldık. Bir yıl bindikten sonra emniyetten arandım ve otomobilin şüpheli olduğunu ve gelmemi istediler. Gittiğimde yapılan kontrollerde otomobilin change olduğu ortaya çıktı. Bize de böyle bir otomobil denk gelmiş. Otomobilin kriminala girmesini söylediler ve pandemi döneminde sistem durduğu için çok fazla zaman geçmişti. Bu arada otomobil üzerimden düşmedi. Otomobilin gerçek kimliği tespit edildi ve şu anda 5-6 yıllık bir süreç 2020 yılının üçüncü ayının 19'unda verdiğim otomobil benim üzerime görünüyor. Kahramanmaraş'taki yediemin otoparkında duruyor ve otomobil muhtemelen çürümüştür" ifadesini kullandı.

"Otomobil belli, hırsızlar belli ve ne yapılması gerekiyorsa o yapılsın"

Kutas, aracın yıllık vergilerini ödediğini belirterek, "Bu tür süreçler çok uzuyor. Ben ödenen vergisinde de değilim. Bu araç bana dönecekse bu saatten sonra bana dönmesinin bir anlamı yok. Ben aldığım arkadaşımdan kısmen ödemesini aldım lakin aldığım ödeme ile otomobilin gerçek bedeli arasında ciddi fark var ve ciddi manada mağdur olduk. Mahkeme süreci tamamlandığında da yediemin otoparkında bana, 'bu araç sizin üzerineymiş bana yediemin parası vereceksiniz' denildiğinde mağduriyetin zirvesini yaşayacağım. Mahkemelerden ricam bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına kanunlar olmalı ve vatandaşlar da mağdur olmasın. Otomobil belli, hırsızlar belli ve ne yapılması gerekiyorsa o yapılsın. Yetkililerden ricam bir an önce bu konuya çözüm bulmalarıdır" dedi.