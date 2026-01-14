Aziziye\'de Çalışan Gazeteciler Günü buluşması

Çalışan Gazeteciler Günü, Aziziye'de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Aziziye Belediyesi'nce organize edilen programda bir araya gelen medya mensupları, lapa lapa yağan karın keyfini ateş başında sahlep içerek çıkardı. Çalışan Gazeteciler Gününü zaman zaman halay çekerek kutlayan gazeteciler için havai fişek gösterisi de yapıldı. Gökyüzünü aydınlatan rengarenk ışıklar adeta görsel bir şölene dönüşürken, programda merhum gazeteciler de unutulmadı. Aziziye Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarının konuk gazetecilere sinevizyonla anlatıldığı programda, mesleki birliktelik, dayanışma ve güç birliği vurgusunda bulunuldu.

Program büyük ilgi gördü

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın ev sahipliğini yaptığı kutlama etkinliğine, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Musa Çakır'ın yanı sıra medya meslek kuruluşlarının başkanları katıldı. Haber ajanslarının yönetici ve çalışanları, yerel ve yaygın basın temsilcileri, internet medyası editörleri, radyo ve televizyon programcılarının bir araya geldiği gecede, gazetecilerin kutlama coşkusuna Erzurum Matbaacılar, Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca da eşlik etti.

Gazetecilerin gününü kutladı

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, konuşmasına Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladı. Gazetecilerin toplumsal sorumluluk gerektiren bir görev ifa ettiklerini kaydeden Başkan Akpunar, kamuoyunu aydınlatmak için canla başla çalışan gazetecilere başarılar diledi. Programda Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu ve Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Musa Çakır da, günün anlam ve önemine dönük birer konuşma yaparak, bu özel organizasyondan dolayı Aziziye Belediyesi'ne teşekkür etti.

Havai fişek gösterisi

Öte yandan Gazeteciler Günü kutlama programında, hayata veda etmiş olan Erzurumlu gazeteciler de unutulmadı. Merhum gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı görsel sunum, geceye katılan konukları duygulandırırken, etkinlikte daha sonra kutlama pastası hep birlikte kesildi. Ilıca Termal Tesisleri kampüsünde açık havada düzenlenen programın en can alıcı tarafı ise, havai fişek gösterisi oldu. Adeta görsel bir şölene dönüşen havai fişek gösterisi konuk gazeteciler tarafından büyük ilgiyle seyredilirken, etkinlik kapsamında bir süre önce hizmete açılan Butik Otel ve VIP aile havuzları da gezildi.

Program, Çalışan Gazeteciler Günü onuruna verilen akşam yemeğinin ardından sona erdi. - ERZURUM