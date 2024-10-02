Çalışma Bakanı Işıkhan, Şişli ve Bodrum Belediye Başkanlarını Kabul Etti

Yerel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi Bakanlık binasında kabul etti.

Gerçekleşen görüşmelerin ardından Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'la görüşmesine ilişkin, "Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan'ı bakanlığımızda kabul ettik. İlçemizin çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarını ilgilendiren gündem maddelerini ele alarak, taleplerine yönelik çözüm odaklı istişarede bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Bakan Işıkhan, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yle olan görüşmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda ise, "Bodrum Belediye Başkanı Sayın Tamer Mandalinci ile bakanlığımızda bir araya geldik. Doğal zenginlikleriyle ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'un çalışma hayatına yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA