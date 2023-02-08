Kronik hastalığı bulunan depremzedeler, raporlu ilaçlarını bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek - Son Dakika
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Kronik hastalığı bulunan depremzedeler, raporlu ilaçlarını bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek

08.02.2023 13:24

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin vurduğu bölgelerde ikameti bulunanların, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemelerini bir defaya mahsus reçetesiz temin edebileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşların, sağlık hizmeti alımlarındaki yaşanacak mağduriyetlerinin önlenmesi açısından birtakım tedbirler alındığı belirtildi.

REÇETESİZ TEMİN EDİLEBİLECEK

Bu kapsamda afet bölgesinde ikameti bulunan sosyal güvenlik kapsamındaki kişiler, sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerini bir defaya mahsus Sağlık Uygulama Tebliği kuralı kapsamında reçetesiz temin edebilecek.

MUAYENE KATILIM PAYINDAN MUAF TUTULACAKLAR

Ayrıca, afet bölgesinde bulunan vatandaşlar, SGK ile sözleşmeli sağlık kurumlarına yaptıkları müracaatlarında muayene katılım payından muaf tutulacak. Sosyal güvenlik kapsamındaki kişiler, kurum ile sözleşmeli eczanelerden alacakları ilaçlar ve tıbbi malzemeler için ilaç, reçete ve tıbbi malzeme katılım payı da ödemeyecek.

"31 MART 2023 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR UZATILDI"

Deprem öncesinden kalan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım paylarının, daha sonra tahsil edilmek üzere erteleneceğinin de belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi; "5 Şubat 2023 tarihine kadar afet bölgesinde ikameti bulunan vatandaşların kurumla sözleşmeli eczane ve merkezlerden temin edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihlerinin 6 Şubat 2023 tarihi olacak şekilde düzenlenerek kişilerin ilaç ve tıbbi malzeme temin etmelerinin sağlanması, afet bölgesinde bulunan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında zorunlu 'IP' uygulamasının kaldırılması, afet bölgesinde faaliyet gösteren tüm sağlık hizmeti sunucularının Ocak-Şubat 2023 dönemlerine ait fatura ve reçete teslim süresi ile son günü 31 Mart 2023 tarihinden öncesi olan itirazlar ile itiraz değerlendirme komisyonuna ilişkin sürelerin 31 Mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılması hususlarına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmış olup işlemler bu kapsamda yürütülecektir."

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Adıyaman, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kronik hastalığı bulunan depremzedeler, raporlu ilaçlarını bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek - Son Dakika

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