Bakanlık, Sendika Üyelik Bilgilerinin İşverenle Paylaşılması İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Bakanlık, Sendika Üyelik Bilgilerinin İşverenle Paylaşılması İddialarını Yalanladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medyada yer alan 'sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşılması' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Bakanlık, işverenlerin sistemde bulunan belgelere erişim yetkisi olmadığını ve üyelik bilgilerine sadece sendikaların yetkili kullanıcıları ile sendika üyesi çalışanların e-Devlet şifreleri ile ulaşabileceğini duyurdu.

02.09.2024 19:37
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında 'sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşılması'na ilişkin aslı olmayan iddialar yer almakta olduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşılması'na ilişkin aslı olmayan iddialar yer almaktadır. Özel bir maden şirketinin Genel Müdürünün sosyal medya hesabından paylaştığı bahse konu olan üyelik dökümündeki format Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın Yetki Tespit Otomasyon Sistemine ait değildir. Ayrıca herhangi bir işverenin de Bakanlığımızın sisteminde bulunan bir dokümana erişim yetkisi bulunmamaktadır.

Paylaşılan formattaki dökümler e-Devlet Portalı üzerinden yalnızca sendikaların yetkili kullanıcıları ve sendika üyesi çalışanların kendi e-devlet şifreleri ile alabileceği üyelik bilgi dökümleridir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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