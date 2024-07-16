Cam Seyir Terası'nda Nefes Kesici Yürüyüş

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Cam üstünde nefes kesen yürüyüş

OSMANİYE - Osmaniye'nin Zorkun Yaylası Şenlik Tepeside bulunan Cam Seyir Terası ziyaretçilerine doyumsuz seyir keyfi yaşatıyor. 250 metrekare alana sahip teras şehir içi ve dışından gelen yüzlerce misafiri ağırlıyor.

Türkiye'nin en büyük yaylalarından olan ve bölge illerinden gelen vatandaşlarla birlikte yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan Zorkun Yaylası Şenlik tepesinde yapılan 'Cam Seyir Terası' şehre ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan önemli ölçüde katkı sağlıyor. Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı DOĞAKA tarafından yapımı tamamlanan, 'Cam Seyir Terası' doğaseverlerin yeni gözdesi oldu. 120 dönüm arazi üzerinde idari bina, 250 metrekare kır lokantası, 2 yöresel ürünler sergi ve satış yeri, kır kahvesi, 2 büfe, 10 kameriye, 30 piknik ünitesi çok sayıda sosyal tesis ve bin metre kare amfi park bulunan alan şehrin stresinden ve sıcaktan havadan uzaklaşmak, doğa ile iç içe olmak isteyen misafirlerini ağırlıyor.

İlk defa Zorkun yaylasına geldiğini söyleyen Emrah Kaplan, "İlk defa geldim, çok güzel bir ortam, teras umduğundan daha yüksek bekliyordum ama çok da yüksek değilmiş. Ama manzarası harika çok muntazam bir manzarası var, güzel bir keyifli drone uçurumu yaptık. Manzarası harika yalnız yolları biraz kalabalık aracınızın deposunu doldurup gelin. Gerçekten çok kalabalık bekleye bekleye geldik. Güzel bir ortam etkinlik içini, çok güzel manzarası oturup ailenizle kebap yapabileceğiniz, spor yerleri var. Çok beğendim herkese de tavsiye ederim."diye konuştu.

Ailesi ile birlikte piknik yapmak için Cam Seyir Terası'na geldiğini söyleyen Oğuz Kaan Kuru, " Kadirli'de oturuyorum Zorkun'a ilk defa geldim çok güzel bir yer çok beğendim. Harikalar diyarı gibi manzarası var, güzel bir hizmet yapılmış. Ailemle birlikte geldim ama çok beğendim. Herkese de gelmesini tavsiye ederim. "dedi.