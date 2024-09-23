CAMEK\'ten İhtiyaç Sahiplerine Mobilya Desteği

Yerel

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (CAMEK) üretilen mobilyalar, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ulaştırılıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda mesleki istihdama yönelik eğitimleri yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti. CAMEK'te uygulama eğitimleri çerçevesinde kursiyerler tarafından üretilen mobilyaları ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ulaştırdıklarını ve CAMEK'in üstlendiği misyonla, sosyal sorumluluk anlamında büyük bir farkındalık oluşturduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "CAMEK ile hem vatandaşlarımızı meslek sahibi yapıyor hem de gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz" dedi.

CAMEK'te özel olarak oluşturulan atölyelerde kursiyerlerin, eğitimler kapsamında ürettiği mobilyaları ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için özenle hazır hale getirdiklerini belirten Başkan Sandıkçı, "CAMEK'te kursiyerlerimize yönelik sertifikalı mesleki eğitimlerimiz devam ediyor. Kursiyerlerimizin uygulama eğitimleri kapsamında ürettiği mobilya takımlarını ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimize ulaştırıyoruz. CAMEK ile gönüllere dokunuyoruz. Mobilya takımlarını özenle paketliyoruz. Ekiplerimizle birlikte mobilya takımlarını ailelerimizin evlerine ulaştırıp kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. Sosyal destek çalışmalarımızla ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, engelli ve dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN