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Çameli'de Türk Kızılay'ı temsilciliği açıldı - Son Dakika

Çameli'de Türk Kızılay'ı temsilciliği açıldı

04.01.2022 10:04

Çameli'de Türk Kızılay'ı temsilciliği açıldı Başkan Arslan: "Belediye olarak her zaman Türk Kızılay'ı şubemize desteğe hazırız" Denizli'nin Çameli ilçesinde Türk Kızılay'ı temsilciliği açılış törenine protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Çameli'de Türk Kızılay'ı temsilciliği açıldı

Başkan Arslan: "Belediye olarak her zaman Türk Kızılay'ı şubemize desteğe hazırız"

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde Türk Kızılay'ı temsilciliği açılış törenine protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Çameli ilçesinde Türk Kızılay'ı temsilciliği açılış törenine, Kaymakam Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli Kızılay Başkanı Adem Salih Deniz ve Çameli Kızılay Şube Koordinatörü Ali Sağ ile vatandaşlar katıldı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; "Öncelikle Türk Kızılay'ı Çameli Şubesi ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Kızılay başımızın tacıdır. Burada herkesin emeği var. Kızılay'ımıza gönül veren herkese teşekkür ediyorum. İlçemizdeki kurumsal yapılaşmamıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Burada ki İlçe Koordinatörümüz Ali Sağ ve görevli arkadaşlarımıza, halkımıza verecekleri hizmetler için şimdiden teşekkür ediyor başarılar diliyorum. Şimdiye kadar Kızılay'ın yönetiminde görev almış önceki Çameli İlçe Kızılay Şube Başkanı Bahtiyar Akyol'a ve arkadaşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Belediye olarak her zaman Türk Kızılay'ı şubemize desteğe hazırız" dedi.

Konuşmaların ardından Çameli Kızılay Temsilciliği açılmasında emeği geçenlere belge takdimi yapılarak, açılış gerçekleştirildi.

Çameli'de Türk Kızılay'ı temsilciliği açıldı
Çameli'de Türk Kızılay'ı temsilciliği açıldı
Çameli'de Türk Kızılay'ı temsilciliği açıldı

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Hisarcık, Kızılay, Çameli, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çameli'de Türk Kızılay'ı temsilciliği açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çameli'de Türk Kızılay'ı temsilciliği açıldı - Son Dakika
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