Çameli ile Azerbaycan'ın Bilesuvar ili kardeş oldu - Son Dakika
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Çameli ile Azerbaycan'ın Bilesuvar ili kardeş oldu

12.05.2022 08:34
Çameli ile Azerbaycan'ın Bilesuvar ili kardeş oldu

DENİZLİ (İHA) – Azerbaycan'ın Bilesuvar ili ile Denizli Çameli Belediyesi arasında dostane ilişkilerin kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

DENİZLİ (İHA) – Azerbaycan'ın Bilesuvar ili ile Denizli Çameli Belediyesi arasında dostane ilişkilerin kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

Bilesuvar İli İcra Hakimiyeti tarafından Çameli Belediyesi ile Bilesuvar bölgesi arasında dostane ilişkilerin kurulması amacıyla "Kardeşlik Şehirleri" protokolü imzalandı. Törene Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Çameli Belediye Meclis Üyesi İlhan Kandemir takıldı. Kardeşlik protokolünü Bilesuvar İli İcra Hakimiyeti Başkanı Faiq Gurbetov ile Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan imzaladı.

Törende konuşan Bilesuvar İli İcra Hakimiyeti Başkanı Faiq Gurbetow, aynı soy, dil, din, kültür ve birçok karşılıklı bağa sahip olmanın Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kuvvetli bir bağ oluşturduğunu söyledi. İlişkilerin sürekli gelişmesi gerektiğine değinen Gurbetow, "Milli liderimiz Heyder Aliyev'in 'Tek millet, iki devlet' olarak nitelendirdiği Azerbaycan - Türkiye devletleri arasındaki ilişkiler, her iki ülkenin liderliğinde yürütülen politika neticesinde istikrarlı bir şekilde gelişmektedir. Tüm dünyaya örnek olan Azerbaycan - Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi ve sürekli güçlenmesinden istifade ederek, bölgelerimizin her alanda dostluk ve ortaklık ilişkilerinden karşılıklı olarak faydalanması gerekiyor. Bilesuvar ili ile Çameli ilçemiz arasında bugün imzalanan bu protokol, işbirliğimizin üst düzeyde gelişmesine ve detaylı ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün de gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini ileterek, ilişkilerin bundan sonra da her yönlü geliştirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Bilesuvar ile kardeş olmaktan ve ağırlanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise, "Çameli doğası, tabiatı ve turizm alanında güzel bir ilçemiz. Bilesuvar her türlü iş birliğine hazırız. Bugün attığımız imzayla kardeşliğimiz, kültürel ve sosyal projelerle taçlanacak. Bu protokolün imzalanmasında büyük emeği olan İcra Hakimiyeti Başkanı Faiq Gurbetov'a ilgi ve alakaları ayrıca misafirperverliği için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Görüşmede, karşılıklı ilgi gören alanlarda iş birliği, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İmzaların atılmasının ardından kardeşlik ilişkilerinin kuruluşu dolayısıyla ağaç dikimi gerçekleştirildi. - DENİZLİ

Çameli ile Azerbaycan'ın Bilesuvar ili kardeş oldu
Çameli ile Azerbaycan'ın Bilesuvar ili kardeş oldu
Çameli ile Azerbaycan'ın Bilesuvar ili kardeş oldu
Çameli ile Azerbaycan'ın Bilesuvar ili kardeş oldu

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Azerbaycan, Türkiye, Denizli, İcra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çameli ile Azerbaycan'ın Bilesuvar ili kardeş oldu - Son Dakika


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