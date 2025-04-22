Çameli'nde Başkanlık Koltuğu Zeynep Sude'ye Devredildi

Çameli'nde başkanlık koltuğu Zeynep Sude'ye emanet edildi

DENİZLİ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çameli Belediyesi'nde geleneksel olarak gerçekleştirilen "makam devri" töreni bu yıl da gerçekleşti. Belediye Başkanlığı bir günlüğüne Çameli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Sude Öz'e devredildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltukları bir günlüğüne çocuklara devrediliyor. Bu kapsamda Çameli Belediyesi'nin düzenlediği törende Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın yerine Çameli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Sude Öz'e devredildi. Tören kapsamında Ortaokul öğrencisi Zeynep Sude Öz, Belediye Başkanı Arslan'ın makamına temsili olarak oturarak bir günlüğüne başkanlık görevini üstlendi. Ziyaret sırasında Zeynep Sude Öz, Başkan Arslan'a çiçek takdim etti.

Temsili başkan Zeynep Sude Öz, yaptığı konuşmada ilçeye dair düşüncelerini ve geleceğe yönelik temennilerini paylaştı. Konuşmasında çevreye duyarlılık, sosyal etkinliklerin artırılması ve çocuklara yönelik projelerin geliştirilmesi gibi konulara değinen Zeynep, dinleyenlerden tam not aldı.

Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın böyle özel bir günde belediye yönetimine dair deneyim yaşamaları bizler için büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın vizyonu, düşünce dünyaları bizlere umut veriyor. Onların hayalleri, yarının Çameli'sini şekillendirecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek temennisinde bulundu.