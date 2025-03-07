Çameli'nin Kadınlarına Ekonomik Destek: 'Çameli Üreten Kadınlarla Kalkınıyor' Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çameli'nin Kadınlarına Ekonomik Destek: 'Çameli Üreten Kadınlarla Kalkınıyor' Projesi

Denizli'nin Çameli ilçesinde 'Çameli Üreten Kadınlarla Kalkınıyor' projesi hayata geçiriliyor. Kadın istihdamını artırmayı hedefleyen proje, eğitim atölyesini modernize edecek ve kadınların ekonomik bağımsızlıklarını destekleyecek.

07.03.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çameli Belediyesi ve GEKA'dan kadın istihdamı ve ekonomik kalkınma hamlesi

Çameli Üreten Kadınlarla Kalkınıyor Projesi hayata geçiliyor

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde kadın istihdamını ve ekonomik kalkınmalarını desteklemek amacıyla 'Çameli Üreten Kadınlarla Kalkınıyor' projesi hayata geçiriliyor. Projenin sözleşmesi Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ve projede yer alan kadınların katılımıyla imzalandı.

Çameli'nde kadın istihdamını desteklemek ve bölgeyi kalkındırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,Çameli Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliği ile 'Çameli Üreten Kadınlarla Kalkınıyor' projesi hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje, 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından finanse ediliyor. Proje, 18 ayda tamamlanacak olan projenin 3 milyon 47 bin 549 TL'lik toplam bütçesinin, 2 milyon 423 bin 334 TL'si GEKA tarafından karşılanacak.

Projenin yürütücü kurumu Çameli Belediye Başkanlığı olurken, S.S. Çameli Elmalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği, Çameli Halk Eğitimi Merkezi ve Çameli Üreten Kadınlar Derneği proje ortakları olarak yer alıyor.

Proje kapsamında, mevcut tekstil eğitim atölyesi modernize edilerek kapasitesi arttırılacak. Mevcut atölyenin makine parkı ve altyapısı geliştirilerek eğitim alan ve iş gücününe katılan kadınlar daha verimli çalışma imkanı bulacak. Bu sayede Çamelili kadınlar tekstil ve konfeksiyon alanlarında meslek sahibi olacak, üretim yaptıkları ürünlerle gelir elde edebilecek. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımını destekleyen proje, ilçenin sürdürülebilir kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca, Çameli Belediyesi tarafından atölye yakınında kurulacak bir çocuk bakım evi, projede yer alan kadınların çalışma şartlarını daha elverişli hale getirecek.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bu projeyi, ilçemizdeki tüm kadınların sosyoekonomik durumunu yükseltmek amacıyla başlattık. Burada çok büyük işler yapacağız, projeyi genişletecek bir sektör oluşturacağız. Belediyemiz olarak iş kıyafetlerimizi dahi bu atölyede üretilen ürünlerden temin edeceğiz. Kadınlarımıza her anlamda destek olmaya devam edeceğiz. Projemiz İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ise projenin kadınların ekonomik yaşamda daha güçlü bir yer edinmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Bu projeyle birlikte Çameli'de kadın istihdamını ve girişimciliğini destekleyerek, kadınlarımızın ekonomik bağımsızlığına katkı sunmayı amaçlıyoruz. GEKA olarak bölgemizde kalkınma odaklı projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Proje sayesinde Çameli'deki kadınlar, hem mesleki beceriler kazanacak hem de kendi ürettikleri ürünlerle ekonomik gücünü arttıracaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki kadın istihdam oranının artması ve çalışan kadınların hayat standardının yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Denizli, Ekonomi, Çameli, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çameli'nin Kadınlarına Ekonomik Destek: 'Çameli Üreten Kadınlarla Kalkınıyor' Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
19:33 Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı
19:28 Kartal’da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı Kartal'da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı
19:20 Çağla Tuğaltay cinayeti: 25 yıldır aydınlatılmayı bekleyen gerçekler Çağla Tuğaltay cinayeti: 25 yıldır aydınlatılmayı bekleyen gerçekler
19:07 Ramazan’da bile sahtekarlığa devam ettiler Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
19:04 VAR’da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar
18:53 Fidan’dan Avrupa’ya “Biz olmadan yapamazsınız“ mesajı Fidan'dan Avrupa'ya "Biz olmadan yapamazsınız" mesajı
18:50 Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Mevduat faizleri yüzde 50’nin altına düşecek, dolar ve euro yükselecek Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Mevduat faizleri yüzde 50'nin altına düşecek, dolar ve euro yükselecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 14:09:22. #7.13#
SON DAKİKA: Çameli'nin Kadınlarına Ekonomik Destek: 'Çameli Üreten Kadınlarla Kalkınıyor' Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.