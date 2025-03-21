Cami Çocuk Buluşması Eğlenceli Geçti - Son Dakika
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Cami Çocuk Buluşması Eğlenceli Geçti

Cami Çocuk Buluşması Eğlenceli Geçti

Ağrı Eleşkirt'te çocuklar camide teravih sonrası oyunlar oynayarak eğlendi, hediyeler aldı.

21.03.2025 10:08
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Ağrı'nın Eleşkirt İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Cami Çocuk Buluşması" etkinlikleri kapsamında çocuklar camide bir araya gelerek hem ibadet ediyor hem de çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçiriyor.

Ramazan ayı boyunca her hafta perşembe akşamı farklı camilerde gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklar teravih namazının ardından cami içerisinde düzenlenen çeşitli oyunlarla eğlenme fırsatı buluyor. İlçe Müftülüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen programda, çocuklara Ramazan Treni, Halat Çekmece, Takke Kapmaca ve Çuval Yarışı gibi oyunlar oynatılarak camiyi sevdirmeye yönelik aktiviteler düzenleniyor. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilerek camiden mutlu şekilde ayrılmaları sağlanıyor.

Eleşkirt İlçe Müftüsü Lokman Salı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli projeler hayata geçirdiğini belirterek, "Bu projelerden biri de Cami Çocuk Buluşmasıdır. Bizler de bu projeyi ilçemizde uygularken çocuklarımızın camiyi ve namazı severek benimsemelerini sağlamak amacıyla teravih namazı sonrasında onlarla çeşitli oyunlar oynuyoruz. Toplum olarak pek çoğumuzun camiyle ilgili çocukluk hatıraları ya sessiz kalmayı başaramadığı için uyarılmak ya da dışarı çıkarılmakla ilgilidir. Oysa ki Rahmet Peygamberimiz, camide bir çocuk gördüğünde minberden inmiş, onu kucağına alıp sevmiştir. Sabah namazında çocuk ağladığında ise namazı kısa tutmuştur" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cami Çocuk Buluşması Eğlenceli Geçti - Son Dakika

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