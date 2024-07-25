Camide görev yapan genç imam, çocukların ve mahalle sakinlerinin gönüllerine dokunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Camide görev yapan genç imam, çocukların ve mahalle sakinlerinin gönüllerine dokunuyor

Adana'nın Feke ilçesinde görev yapan genç bir imam, yaptığı etkinliklerle çocukların ve mahalle sakinlerinin gönüllerine dokunuyor. İmam Hatip Emrullah Ardo, köyünü güzelleştirmek için çeşitli çalışmalar yapıyor ve bunları sosyal medyada paylaşarak büyük beğeni topluyor. Ayrıca, camiye davet ettiği çocuklarla birlikte temizlik çalışmaları da gerçekleştiriyor. İmam Hatip Ardo, daha birçok çalışmayı uygulamaya geçirmek istediğini belirtiyor.

25.07.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde camide görev yapan genç imam, yaptığı etkinliklerle çocukların, çalışmalarıyla da mahalle sakinlerinin gönüllerine dokunuyor.

Feke ilçesi Yerebakan Mahallesi Camisi'nde 3 yıl önce atandığı köyünü güzelleştirmek için çalışan İmam Hatip Emrullah Ardo ve eşi yaptıkları etkinlileri sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni aldı. Kur'an kursuna katılan çocuklar için oyunlar ve hediyeler hazırlayan, mahalleyi güzelleştirmek için çaba gösteren imam, takdir toplayıp köylülerin gönüllerine dokunuyor.

İmam Hatip Emrullah Ardo, mahallesinin sokaklarını ellerinde süpürgeler ve fırçalar ile temizlerken camiye çocukları davet ederek birçok çalışmaya imza atıyor. Sosyal medyada atandığı köyünü ellerinde fırçalar ile temizleyerek bir anda milyonlarca izlenme alan İmam Hatip Ardo, görev yaptığı köyünün daha da güzel olması ve cami cemaatinin artması için daha birçok çalışmayı uygulamaya geçirmek istediğini söyledi.

Gönüllere dokunan temizlik

İmam Hatip Emrullah Ardo, 3 yıl önce Feke ilçesinde göreve başladığını kaydederek, "Buraya geldiğimden beri İslam adına gençlere çocuklarımıza dinimi Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye çalışıyorum. Aslında sosyal medyayı aktif olarak kullanmıyordum. Haber takibi için kullanıyordum. 1 yıldır örnek olması niyeti ile sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum. Paylaştığım bir videoda eşimle birlikte 'Temizlik imamdandır' Hadis-i Şerif'ini uygulama ile anlatalım istedik. Çok güzel dönüşler aldık. Köyümüzde bir abimiz çeşmeyi temizlemiş. Normalde sıraya koymuştum ben temizleyecektim. Kendisi ile konuştuk 'Senin çeşme temizliğini gördüm. Kendi köyümüze göreve gelmiş temizliyor. Ben de hanıma burası bizim köyümüz biz de temizleyelim dedim' diyerek temizlemiş. Böyle güzellikler yaşanıyor bizleri de çok mutlu ediyor. Çok duygulandım ve vesile olmak çok sevindirdi" diye konuştu.

Lojman yıkıldı ama köyünü terk etmedi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde yarım asrı aşan cami lojmanın zarar gördüğünü ve yıkım kararı ile yıkıldığını ama köyden vazgeçmediğini aktaran Emrullah Ardo, "Depremde buradaydık. Lojmanımız 70-80 yıllık bir lojmanmış, depremde ağır hasar almıştı. Yıkıldı, şimdi yenisi yapılana kadar muhtarlık binasını düzenledik ve köyümüzden ayrılmadan hizmetlerimizi aksatmadan burada cemaatimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Çocuk ve gençlere özel projeler

Çocuklar ve gençlerin camiye severek gelmeleri içinde çalışmalar yaptığını aktaran Ardo, "Çocuklara cami market, kebap, tantuni yaparak çocuk genç cemaatimiz çoğaldı. Allah'a hamd ediyorum. Bu güzellikler birçok güzelliğe vesile oldu. Kışın 60 hanemiz köyümüzde yaşıyor, yayla sezonu 200-300 nüfusa kadar çıkıyor" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Çocuk, Adana, Cami, Feke, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Camide görev yapan genç imam, çocukların ve mahalle sakinlerinin gönüllerine dokunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:25 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:58 Netanyahu Kongre’de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 12:05:11. #1.13#
SON DAKİKA: Camide görev yapan genç imam, çocukların ve mahalle sakinlerinin gönüllerine dokunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement