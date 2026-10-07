Camiler Haftası'nda Faik Güngör Ortaokulu, Erzurum İl Müftüsü Çapçı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Camiler Haftası'nda Faik Güngör Ortaokulu, Erzurum İl Müftüsü Çapçı'yı ziyaret etti

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Camiler Haftası\'nda Faik Güngör Ortaokulu, Erzurum İl Müftüsü Çapçı\'yı ziyaret etti
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Faik Güngör Ortaokulu heyeti, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı'yı ziyaret etti. Ziyarette din görevlilerinin önemine vurgu yapıldı; Çapçı, ziyaret ve tebrikler için teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.

Faik Güngör Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Faik Güngör Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yelda Gözütok, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İbrahim Kalmiş, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zikri Kotan ile öğrenciler katıldı. Ziyarette din görevlilerinin toplumdaki ve medeniyetteki önemine vurgu yapılırken, okul heyeti İl Müftüsü Yaşar Çapçı nezdinde tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Yaşar Çapçı, öğrenci ve öğretmenlere nazik ziyaretleri ve anlamlı tebrikleri dolayısıyla teşekkür ederek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Camiler Haftası'nda Faik Güngör Ortaokulu, Erzurum İl Müftüsü Çapçı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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