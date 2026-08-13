Caminin Kubbesi Poyrazdan Hasar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Caminin Kubbesi Poyrazdan Hasar Gördü

Caminin Kubbesi Poyrazdan Hasar Gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'daki caminin kubbesi, etkili poyraz nedeniyle zarar gördü ve onarım bekleniyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Dedeoba Mahallesi'nde bulunan caminin kubbesi, etkili olan poyraz nedeniyle zarar gördü. Kubbenin kuzeydoğu bölümündeki kurşun kaplama şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparken, oluşan hasarın ardından çatıda biriken sular caminin beton bölümüne sızarak ayrıca hasara yol açtı.

Bandırma'da etkili olan poyraz, kırsal Dedeoba Mahallesi'ndeki caminin kubbesinde hasara yol açtı. Kubbenin kuzeydoğu kısmında bulunan kurşun levha, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak aşağıya düştü. Kurşun kaplamanın kopmasıyla kubbede açılan bölümden yağmur suları içeri sızmaya başladı. Suyun caminin beton bölümüne ulaşması nedeniyle yapıda yeni hasarlar oluşabileceği belirtilirken, onarım için çalışma başlatılması bekleniyor.

Yaklaşık 30 metre yüksekliğinde olan caminin kubbesindeki hasarın giderilmesi için uzman ustalara ihtiyaç duyuluyor. Özellikle kubbe onarımı konusunda deneyimli ustaların sayısının az olması nedeniyle tamir sürecinin uzadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, yağışların devam etmesi halinde hasarın büyümemesi için kubbenin bir an önce onarılmasını bekliyor. Poyrazın ardından caminin kubbesinde oluşan hasar ve kopan kurşun kaplama, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Caminin Kubbesi Poyrazdan Hasar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler
Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi
Cansever’in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı Cansever'in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı
Giresun’da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu

17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşüyor Demirtaş dahil masada 5 konu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşüyor! Demirtaş dahil masada 5 konu var
17:05
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
16:46
Darp edilen CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel taciz iddiası
Darp edilen CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel taciz iddiası
16:00
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı
Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
15:38
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Büyük sürprizler var
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
15:00
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 19:40:48. #7.13#
SON DAKİKA: Caminin Kubbesi Poyrazdan Hasar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.