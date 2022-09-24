Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi - Son Dakika
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Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi

24.09.2022 08:05

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir camiye cemaat namaz kılarken elinde kazma ve ayakkabısıyla giren alkollü turist, büyük tepki çekmişti. Rusya uyruklu turist, mahkeme kararıyla sınır dışı edildi.

Gündoğdu mahallesinde bulunan Hacı Ayşe Çetin Cami'inde sabah namazında cemaat namaz kılarken duvardan atlayan ve alkollü olduğu iddia edilen Rus turist, cami müştemilatından aldığı kazmayı da alarak ayakkabıyla camiye girdi.

GÖREVLİLER ÇIKARDI

Cemaatin namaz kıldığı anlarda önce cami kazmayı duvar kenarına bırakıp sonra camları kapatmaya çalışan turistin camiye girişi, o anda olaya şahit olan caminin karşısındaki güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Camiye giren güvenlik görevlileri duvara bırakılan kazmayı alıp Rus turisti camiden çıkardı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından yakalanan Rus uyruklu turist mahkeme tarafından sınır dışı edildi.

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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi - Son Dakika
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