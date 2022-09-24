Gündoğdu mahallesinde bulunan Hacı Ayşe Çetin Cami'inde sabah namazında cemaat namaz kılarken duvardan atlayan ve alkollü olduğu iddia edilen Rus turist, cami müştemilatından aldığı kazmayı da alarak ayakkabıyla camiye girdi.

Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi - Son Dakika

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