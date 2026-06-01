Çamlıhemşin’de şiddetli yağışa karşı zamanında müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çamlıhemşin’de şiddetli yağışa karşı zamanında müdahale

Çamlıhemşin’de şiddetli yağışa karşı zamanında müdahale
01.06.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası Fırtına Deresi’nin su seviyesi yükseldi. Ekiplerin zamanında aldığı önlemler ve sahadaki koordineli çalışmaları sayesinde ilçede herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası Fırtına Deresi’nin su seviyesinde yükselme meydana geldi. Gün boyunca etkisini sürdüren yağış, özellikle dere kenarında bulunan yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, ekipler olası taşkın ve su baskınlarına karşı sahada yoğun mesai yaptı. Meteorolojik uyarıların ardından harekete geçen ilgili kurumlar, dere yatağı ve çevresinde kapsamlı kontrol çalışmaları gerçekleştirdi. Risk oluşturabilecek noktalarda incelemeler yapılırken, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

FIRTINA DERESİ’NDE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Çamlıhemşin’in simge noktalarından biri olan Fırtına Deresi’nde sağanak yağış sonrası su seviyesi yükseldi. Bölgede görev yapan ekipler, dere çevresinde denetim ve gözlem faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Dere kenarındaki yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılırken, olası taşkın riskine karşı gerekli önlemler alındı. Ekipler, menfezler, dere yatakları ve riskli geçiş noktalarında kontrollerini yoğunlaştırdı.

TEHLİKE BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ

Yetkililerden alınan bilgilere göre, ilçede herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana gelmedi. Zamanında alınan tedbirler ve kurumlar arasındaki koordinasyon sayesinde olası risklerin önüne geçildi. Sağanak yağış sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ilçe halkına rahat nefes aldırırken, ekiplerin yeni yağış ihtimaline karşı teyakkuz halinde görevlerini sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililer, vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Haber: Yavuz Günay

Yerel Haberler, Çamlıhemşin, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çamlıhemşin’de şiddetli yağışa karşı zamanında müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayısın son gününde kar sürprizi Mahsur kalan vatandaşlar var Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey... Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:55
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
10:33
ABD’li yayıncıya İstanbul’da taksi şoku Kartından 7 bin 300 TL çektiler
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
10:32
Ev sahipleri dikkat Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:24:17. #7.12#
SON DAKİKA: Çamlıhemşin’de şiddetli yağışa karşı zamanında müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.