Çan'da özel öğrencilere asker kınası yakıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle kutlama programı düzenlendi.

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle Zeynep Bodur Okyay Özel Eğitim okulları yerleşkesinde kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, özel öğrencilerin tarafından hazırlanan müzikal etkinlikler ve spor oyunları ile devam etti. Düzenlenen müsabakalarda dereceye giren öğrencilere Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çan Belediye Başkanı Bülent Öz tarafından ödülleri verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine 16 Mayıs tarihinde temsili askerlik uygulamasına katılacak 5 öğrenciye asker kınası yakıldı. Kına yakılan öğrenciler İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış ile selamlaştı. Zeynep Bodur Okyay Özel Eğitim okullarından mezun olan öğrencilerin kep atmasıyla düzenlenen program sona erdi. Programa Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, siyasi parti temsilcileri ve veliler katıldı. - ÇANAKKALE