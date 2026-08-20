Can Dündar'ın El Konulan Evi Görüntülendi - Son Dakika
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Can Dündar'ın El Konulan Evi Görüntülendi

Can Dündar\'ın El Konulan Evi Görüntülendi
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Çengelköy'deki tarihi villa, 6 yıl sonra ilk kez bakımsız haliyle görüntülendi.

Can Dündar'ın Çengelköy'de bulunan ve el konulma kararı verilen evinin son hali ortaya çıktı. Uzun süredir sessizliğe gömülen ve bakımsızlığıyla dikkat çeken tarihi villa, el koyma kararından 6 yıl sonra ilk kez görüntülendi.

Hakkında el koyma kararı bulunan firari Can Dündar'ın Üsküdar Çengelköy'deki evi, karar tarihinden 6 yıl sonra görüntülendi. Mülkiyeti Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen taşınmazın son durumu çekilen görüntülere yansıdı. Görüntülerde, uzun süredir kullanılmayan evin bakımsız hali dikkat çekti.

Can Dündar'a MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları yayınladığı gerekçesiyle dava açılmış, Dündar 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Can Dündar'ın gayrimenkullerine ve banka hesaplarının tamamına el konulmasına karar verilirken; el konulan malların yönetilmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Kaynak: İHA

Can Dündar, Çengelköy, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Can Dündar'ın El Konulan Evi Görüntülendi - Son Dakika

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